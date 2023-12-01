Том Аспиналл: «Я обожаю бокс, но ненавижу систему. Все слишком предсказуемо»

Теги UFC MMA бокс Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл раскритиковал современный бокс.

«В топ-10 UFC находятся элитные бойцы. Каждый может победить каждого. Не хочу сильно критиковать бокс, но там все слишком предсказуемо – результат известен еще до начала боя. У нас же шансы 50 на 50.

Я обожаю бокс. Люблю изучать теорию и технику обороны. Мне нравится разбирать классические бои и анализировать работу боксеров старой школы. Но я ненавижу систему. Мне очень не нравится, как развивается спорт.

Посмотрите, чем занимаются Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен. Если кард состоит из 10 боев, то вы заранее знаете победителей в восьми из них. Лучшие боксеры мира отказываются драться друг против друга. Мне это очень не нравится», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл думает о дебюте в боксе из-за простоя в UFC: «Не хочу ждать Джонса, давайте сделаем это»

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2 комментария
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К сожалению Том прав.
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А ещё у них миллион бестолковых ненужных весовых категорий, и как следствие миллион чемпионов в каждой из них. Но это не всё - у ни ещё и пояса разных версий от разных организаций, и каждый этот пояс тоже разделяется на всякие версии типа International, Continental, Diamond, Super и т.д и т.д. Есть какие то бриллиантовые и всякие... Бой проиграл - а всё равно чемпион. Как так? А у него ещё по другой версии пояс есть, который не выставляли на кон... Серьёзно??? Боксёры, это же *****
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