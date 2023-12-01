Том Аспиналл: «Я обожаю бокс, но ненавижу систему. Все слишком предсказуемо»

Том Аспиналл раскритиковал современный бокс.

«В топ-10 UFC находятся элитные бойцы. Каждый может победить каждого. Не хочу сильно критиковать бокс, но там все слишком предсказуемо – результат известен еще до начала боя. У нас же шансы 50 на 50.

Я обожаю бокс. Люблю изучать теорию и технику обороны. Мне нравится разбирать классические бои и анализировать работу боксеров старой школы. Но я ненавижу систему. Мне очень не нравится, как развивается спорт.

Посмотрите, чем занимаются и Фрэнк Уоррен. Если кард состоит из 10 боев, то вы заранее знаете победителей в восьми из них. Лучшие боксеры мира отказываются драться друг против друга. Мне это очень не нравится», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе .

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