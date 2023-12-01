Гилберт Бернс: «Я бы с удовольствием подрался с Ковингтоном»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс рассказал о желании провести бой с Колби Ковингтоном.

«Планирую вернуться в марте или апреле, но все зависит от того, как закончится титульный бой в полусреднем весе. Думаю, что Леон Эдвардс победит, поэтому я бы с удовольствием подрался с Ковингтоном.

Но многое еще может измениться. Никто не знает, сколько времени Колби понадобится на восстановление», – сказал боец UFC Гилберт Бернс.

Поединок между Эдвардсом и Ковингтоном возглавит турнир UFC 296, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 17 декабря.

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Интересный был бы бой
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