Роман Копылов: «В 2024 году хочу подраться не меньше трех раз»

Роман Копылов рассказал о планах на следующий год.

«Возможно, подерусь в декабре, если удастся выйти на замену. Планового поединка нет. Скоро войду в форму и буду на пике. Буду готов к середине декабря. Как правило, за месяц UFC уведомляет о том, что можно заменить кого-то.

В 2024 году хочу подраться не меньше трех раз. Три или четыре поединка в год – идеальный вариант для меня. Главное, чтобы не было травм», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

В последний раз Копылов дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

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