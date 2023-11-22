Роман Копылов: «В 2024 году хочу подраться не меньше трех раз»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов рассказал о планах на следующий год.

«Возможно, подерусь в декабре, если удастся выйти на замену. Планового поединка нет. Скоро войду в форму и буду на пике. Буду готов к середине декабря. Как правило, за месяц UFC уведомляет о том, что можно заменить кого-то.

В 2024 году хочу подраться не меньше трех раз. Три или четыре поединка в год – идеальный вариант для меня. Главное, чтобы не было травм», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

В последний раз Копылов дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

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1 комментарий

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mario-romario
У паренька есть потенциал 👍
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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