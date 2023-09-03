Рой Джонс не хочет бой Фьюри и Усика: «Если кто-то действительно сильный пробьет Александра по корпусу, а рефери начнет отсчет, что произойдет?»

Джон Джонс объяснил, почему не хочет видеть бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Возможно, они подерутся, но мне никогда не нравился этот бой. И сейчас он мне не по душе.

Причина в том, как сложился бой с . Возникает вопрос: что случится, если, например, так попадет по , а удар будет легальным?

Некоторые люди думают, что Дюбуа попал по корпусу, так что Александру могли открыть счет. Но если бы по нему попал настоящий боец?

Эта уязвимость открывает возможности для тех, кто может пробить Усика тогда, когда он не будет готов. Фьюри может так пробить», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Рой Джонс: «Мой бой с Федором был бы интереснее, чем его поединок с Тайсоном. Мы оба русские»