Рой Джонс не хочет бой Фьюри и Усика: «Если кто-то действительно сильный пробьет Александра по корпусу, а рефери начнет отсчет, что произойдет?»
Джон Джонс объяснил, почему не хочет видеть бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.
«Возможно, они подерутся, но мне никогда не нравился этот бой. И сейчас он мне не по душе.
Причина в том, как сложился бой с Даниэлем Дюбуа. Возникает вопрос: что случится, если, например, Деонтей Уайлдер так попадет по Усику, а удар будет легальным?
Некоторые люди думают, что Дюбуа попал по корпусу, так что Александру могли открыть счет. Но если бы по нему попал настоящий боец?
Эта уязвимость открывает возможности для тех, кто может пробить Усика тогда, когда он не будет готов. Фьюри может так пробить», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.
Рой Джонс: «Мой бой с Федором был бы интереснее, чем его поединок с Тайсоном. Мы оба русские»
произойдет то же самое, а там как судья решит. или удар Дюбуа уже не котируется?
ps. и Ковалев с Уордом тоже ни при чем, и там были удары ниже пояса
Усик сам хочет этого, не думаю что недооценивает он мощь Фьюри и Уайлдера