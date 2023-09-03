Рой Джонс не хочет бой Фьюри и Усика: «Если кто-то действительно сильный пробьет Александра по корпусу, а рефери начнет отсчет, что произойдет?»

Теги Рой Джонс-младший тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс объяснил, почему не хочет видеть бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Возможно, они подерутся, но мне никогда не нравился этот бой. И сейчас он мне не по душе.

Причина в том, как сложился бой с Даниэлем Дюбуа. Возникает вопрос: что случится, если, например, Деонтей Уайлдер так попадет по Усику, а удар будет легальным?

Некоторые люди думают, что Дюбуа попал по корпусу, так что Александру могли открыть счет. Но если бы по нему попал настоящий боец?

Эта уязвимость открывает возможности для тех, кто может пробить Усика тогда, когда он не будет готов. Фьюри может так пробить», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Рой Джонс: «Мой бой с Федором был бы интереснее, чем его поединок с Тайсоном. Мы оба русские»

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12 комментариев

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Евгений Цыбульников
Ответ daniyar_zh
Джон или все таки Рой?
Да это спортс, тут без разницы)) главное, что фамилия Джонс)
+19
0
+19
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daniyar_zh
Джон или все таки Рой?
+16
-2
+14
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Pronger
Усик скажет, что это был удар ниже пояса)
+13
-8
+5
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Ват-сон
шо за фигня? пробил тяжеловес с ударом, причем, пробил сильно.
произойдет то же самое, а там как судья решит. или удар Дюбуа уже не котируется?
+6
-2
+4
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Ват-сон
Ответ Pronger
Усик скажет, что это был удар ниже пояса)
при чем тут что скажет Усик? удар действительно был ниже пояса
ps. и Ковалев с Уордом тоже ни при чем, и там были удары ниже пояса
+10
-8
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S.Laposter
Из разряда: волков боятся - в лес не ходить
Усик сам хочет этого, не думаю что недооценивает он мощь Фьюри и Уайлдера
+2
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daniyar_zh
Ответ Евгений Цыбульников
Да это спортс, тут без разницы)) главное, что фамилия Джонс)
Понятно 😊
+1
0
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Джон Норман
Тогда пусть вообще не выходит , потому что так пробить может каждый тяжеловес
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timasid
робкие здравые возгласы
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Георгий Амиян
Ответ daniyar_zh
Джон или все таки Рой?
Насир
0
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