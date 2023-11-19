Менеджер Усика: «Я не гарантирую, что поединок с Фьюри состоится. Все решится 17 февраля»

Теги Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Усика не уверен, что бой с Фьюри состоится.

«Нет, я не гарантирую, что поединок состоится. Моя уверенность растет при стартовом гонге. Вот тогда поверю. Я слишком долго в боксе, приходится оставаться скептиком.

Мы хотим, чтобы бой состоялся. Усик хочет стать абсолютным чемпионом, а для этого нам нужен Тайсон Фьюри. Его титул единственный, которого пока не хватает Саше.

Мы гонялись за этим поединком два года. 17 февраля – решающая дата как для Тайсона, что бы он ни говорил, так и для Усика», – заявил Александр Красюк.

Усик – о переговорах с Фьюри: «Чем меньше людей участвует в этом процессе, тем лучше»

Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира 17 февраля (ESPN)

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2 комментария

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Оскар Муравьёв
Ответ Марат Лялин
Так него 2 менеджера: Америк литовец и Красюк.. Вместо того чтобы идти на фронт!)))
Красок промоутер поглавнее климата будет. Климакс менеджер
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