Менеджер Усика: «Я не гарантирую, что поединок с Фьюри состоится. Все решится 17 февраля»

Менеджер Усика не уверен, что бой с Фьюри состоится.

«Нет, я не гарантирую, что поединок состоится. Моя уверенность растет при стартовом гонге. Вот тогда поверю. Я слишком долго в боксе, приходится оставаться скептиком.

Мы хотим, чтобы бой состоялся. Усик хочет стать абсолютным чемпионом, а для этого нам нужен Тайсон Фьюри. Его титул единственный, которого пока не хватает Саше.

Мы гонялись за этим поединком два года. 17 февраля – решающая дата как для Тайсона, что бы он ни говорил, так и для Усика», – заявил Александр Красюк.

Усик – о переговорах с Фьюри: «Чем меньше людей участвует в этом процессе, тем лучше»

Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира 17 февраля (ESPN)