Уайлдер обвинил Усика в трусости: «Он очень сильно боится, я готов к бою»
Деонтей Уайлдер обвинил Александра Усика в трусости.
«Я только за. Он немного боится. Не немного, а очень сильно. Я работаю в этом бизнесе, поэтому знаю о многом.
Я готов к бою в любой момент времени, в любом месте, что бы это ни было. Они это знают. Я простой человек», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.
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