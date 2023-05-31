Уайлдер обвинил Усика в трусости: «Он очень сильно боится, я готов к бою»

Деонтей Уайлдер обвинил Александра Усика в трусости.

«Я только за. Он немного боится. Не немного, а очень сильно. Я работаю в этом бизнесе, поэтому знаю о многом.

Я готов к бою в любой момент времени, в любом месте, что бы это ни было. Они это знают. Я простой человек», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

Фьюри – об Усике: «Эта ссыкливая киска отказалась от £13 млн. А сейчас взяла бой за $6 млн»