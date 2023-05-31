Уайлдер обвинил Усика в трусости: «Он очень сильно боится, я готов к бою»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер обвинил Александра Усика в трусости.

«Я только за. Он немного боится. Не немного, а очень сильно. Я работаю в этом бизнесе, поэтому знаю о многом.

Я готов к бою в любой момент времени, в любом месте, что бы это ни было. Они это знают. Я простой человек», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

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3 комментария

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Mike From Moscow
а почему Усик должен бояться Бомбера, если тот не претендует на боц с ним?
Уайлдеру дай бог получить бой против Джошуа. И то небось все кончится боем против Руиса
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DENBO
Ответ sonny91
для усика это просто легчайший бой
Любой бой с Уайлдером может закончится плачевно, не стоит недооценивать силу его удара. Да и по характеру он далеко не Джошуа.
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