Менеджер Усика – о бое Фьюри и Нганну: «Абсолютный андердог преподал урок чемпиону мира по боксу»
Александр Красюк поделился впечатлениями от боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
«В боксе может произойти все что угодно. Ничто уже не вызывает удивление. Правда, такого выступления от Тайсона я не ожидал. Выступление Нганну меня тоже поразило.
При этом я считаю, что Фьюри сделал достаточно для победы, хоть история Нганну и похожа на голливудский сценарий. Абсолютный андердог, который никогда не бился по правилам бокса, преподал урок чемпиону WBC», – сказал менеджер Александр Красюк.
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