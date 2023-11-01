Менеджер Усика – о бое Фьюри и Нганну: «Абсолютный андердог преподал урок чемпиону мира по боксу»

Теги WBC Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк поделился впечатлениями от боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«В боксе может произойти все что угодно. Ничто уже не вызывает удивление. Правда, такого выступления от Тайсона я не ожидал. Выступление Нганну меня тоже поразило.

При этом я считаю, что Фьюри сделал достаточно для победы, хоть история Нганну и похожа на голливудский сценарий. Абсолютный андердог, который никогда не бился по правилам бокса, преподал урок чемпиону WBC», – сказал менеджер Александр Красюк.

Успех Нганну в боксе ≠ ошибка Даны Уайта. Уход из UFC помог всем

Мы зря смеялись над боксом Нганну?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий