Менеджер Усика – о бое Фьюри и Нганну: «Абсолютный андердог преподал урок чемпиону мира по боксу»

Александр Красюк поделился впечатлениями от боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«В боксе может произойти все что угодно. Ничто уже не вызывает удивление. Правда, такого выступления от Тайсона я не ожидал. Выступление Нганну меня тоже поразило.

При этом я считаю, что сделал достаточно для победы, хоть история Нганну и похожа на голливудский сценарий. Абсолютный андердог, который никогда не бился по правилам бокса, преподал урок чемпиону », – сказал менеджер Александр Красюк.

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