Беринчик и Круз подерутся за вакантный пояс WBO в легком весе (ESPN)

Теги легкий вес Денис Беринчик бокс Исаак Круз Бокс/MMA/UFC

Денис Беринчик и Исаак Круз могут подраться за титул чемпиона мира.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, судьба титула WBO не определена после отказа Дэвина Хейни от пояса.

Первый претендент на титул – Василий Ломаченко, который договаривается с Джорджем Камбососом о поединке за пояс IBF.

Ожидается, что за вакантный пояс WBO подерутся Денис Беринчик и Исаак Круз. Дата и место возможного боя неизвестны.

Беринчик про канадское гражданство Бетербиева: «Даже если другие спортсмены осудят такое поведение, то вряд ли что-нибудь изменится»

Хейни отказался от поясов в легком весе ради перехода в первый полусредний: Дэвин был абсолютным чемпионом мира

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1 комментарий
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надо потом беринчик Ломаченко делать бой
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