Беринчик и Круз подерутся за вакантный пояс WBO в легком весе (ESPN)

Денис Беринчик и Исаак Круз могут подраться за титул чемпиона мира.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, судьба титула WBO не определена после отказа Дэвина Хейни от пояса.

Первый претендент на титул – Василий Ломаченко, который договаривается с Джорджем Камбососом о поединке за пояс IBF.

Ожидается, что за вакантный пояс WBO подерутся и Исаак Круз. Дата и место возможного боя неизвестны.

Беринчик про канадское гражданство Бетербиева: «Даже если другие спортсмены осудят такое поведение, то вряд ли что-нибудь изменится»

Хейни отказался от поясов в легком весе ради перехода в первый полусредний: Дэвин был абсолютным чемпионом мира