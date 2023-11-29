Стивенсон вызвал Гарсию: «Теперь я могу подраться с этим хлюпиком»

Теги легкий вес бокс Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон вызвал Райана Гарсию на бой.

«Теперь можно подраться с хлюпиком Райаном Гарсией. Я буду стоять перед тобой весь бой, обещаю», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон, забравший вакантный титул в бою с Эдвином Де Лос Сантосом.

Гарсия в последний раз дрался весной-2023, проиграв техническим нокаутом Джервонте Дэвису.

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