RCC 17 Шлеменко – Илич 2: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Алексей Олейник Александр Шлеменко Максим Гришин RCC Александр Илич Бокс/MMA/UFC

15 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 17, в главном событии которого состоится поединок в среднем весе между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

Где и во сколько смотреть RCC 17?

Предварительный кард начнется в субботу в 17:00 по мск на канале UDAR, сервисах Wink, Yandex Sport и «Кинопоиск».

Кард турнира:

  • Александр Шлеменко vs Александр Илич;
  • Оли Томпсон vs Алексей Олейник;
  • Николай Алексахин vs Магомедсайгид Алибеков;
  • Михаил Рагозин vs Владимир Селиверстов;
  • Максим Гришин vs Асылжан Бакытжанулы.

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