RCC 17 Шлеменко – Илич 2: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

15 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 17, в главном событии которого состоится поединок в среднем весе между и .

Где и во сколько смотреть 17?

Предварительный кард начнется в субботу в 17:00 по мск на канале UDAR, сервисах Wink, Yandex Sport и «Кинопоиск».

Кард турнира:

Александр Шлеменко vs Александр Илич;

Оли Томпсон vs ;

Николай Алексахин vs Магомедсайгид Алибеков;

Михаил Рагозин vs Владимир Селиверстов;

vs Асылжан Бакытжанулы.

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