RCC 17 Шлеменко – Илич 2: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
15 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 17, в главном событии которого состоится поединок в среднем весе между Александром Шлеменко и Александром Иличем.
Где и во сколько смотреть RCC 17?
Предварительный кард начнется в субботу в 17:00 по мск на канале UDAR, сервисах Wink, Yandex Sport и «Кинопоиск».
Кард турнира:
- Александр Шлеменко vs Александр Илич;
- Оли Томпсон vs Алексей Олейник;
- Николай Алексахин vs Магомедсайгид Алибеков;
- Михаил Рагозин vs Владимир Селиверстов;
- Максим Гришин vs Асылжан Бакытжанулы.
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