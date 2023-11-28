Чемпион PFL Магомедкеримов проведет бой с чемпионом Bellator Джексоном

Магомед Магомедкеримов сообщил, что подерется с Джейсоном Джексоном.

Об этом российский боец рассказал в интервью «Матч ТВ». Поединок за объединенный пояс пройдет 21 февраля в Саудовской Аравии.

Магомедкеримов (34-6) завоевал пояс PFL в полусреднем весе 25 ноября, когда победил Садибу Си удушающим приемом в третьем раунде.

Джексон (17-4) 18 ноября отобрал чемпионский титул Bellator у , нанеся украинцу первое поражение в карьере.

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