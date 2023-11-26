Основатель PFL Дэвис: «Наши чемпионы будут драться с чемпионами Bellator. Сайборг проведет бой с Пачеко, а потом – с Харрисон»

Теги MMA Крис Сайборг Bellator Кайла Харрисон PFL Бокс/MMA/UFC

Основатель PFL анонсировал два поединка Крис Сайборг в 2024 году.

«Чемпионы будут драться с чемпионами. Ларисса заслужила этот шанс. Повторюсь, у нас нет другого выбора, кроме как свести чемпионов с чемпионами. Сайборг – чемпионка Bellator. Пачеко – чемпионка PFL. В первую очередь они должны подраться друг с другом.

Будет ли Крис драться с Кайлой Харрисон? 100%. Это будет ее второй бой в 2024 году», – заявил основатель PFL Донн Дэвис.

Напомним, что вчера Пачеко в рамках финального турнира сезона PFL победила единогласным решением судей Марину Мохнаткину.

Сайборг последний бой провела в октябре на турнире Bellator 300, победив техническим нокаутом в первом раунде Кэт Зингано.

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