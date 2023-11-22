Шаблий прокомментировал объединение PFL и Bellator: «Новая организация станет лучшей в индустрии смешанных единоборств»

Александр Шаблий прокомментировал объединение PFL и Bellator.

«Я так взволнован сотрудничеством двух промоушенов. Новая организация станет лучшей в индустрии смешанных единоборств», – написал в соцсетях боец ММА Александр Шаблий.

18 ноября Шаблий победил единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при Bellator в легком весе.

У UFC новый конкурент – его спонсируют арабы. На их деньги купили вторую лигу мира, где дрался Федор

Деньги Саудовской Аравии захватывают MMA. У UFC появится конкурент?