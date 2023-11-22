Шаблий прокомментировал объединение PFL и Bellator: «Новая организация станет лучшей в индустрии смешанных единоборств»
Александр Шаблий прокомментировал объединение PFL и Bellator.
«Я так взволнован сотрудничеством двух промоушенов. Новая организация станет лучшей в индустрии смешанных единоборств», – написал в соцсетях боец ММА Александр Шаблий.
18 ноября Шаблий победил Патрики Фрейре единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при Bellator в легком весе.
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