Шаблий прокомментировал объединение PFL и Bellator: «Новая организация станет лучшей в индустрии смешанных единоборств»

Теги MMA Bellator PFL Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий прокомментировал объединение PFL и Bellator.

«Я так взволнован сотрудничеством двух промоушенов. Новая организация станет лучшей в индустрии смешанных единоборств», – написал в соцсетях боец ММА Александр Шаблий.

18 ноября Шаблий победил Патрики Фрейре единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при Bellator в легком весе.

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