Хавьер Мендес: «Подавляющее большинство бойцов PFL проиграет ребятам из Bellator»

Теги MMA Bellator PFL Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес считает, что в PFL значительно слабее бойцы, чем в Bellator.

«Они неизвестные. Чемпионов PFL мало кто знает. Я и сам их не знаю. Единственное, кого могу вспомнить, это Кайла Харрисон. Это печально. Да, еще они недавно подписали двух звезд – Фрэнсиса Нганну и Джейка Пола.

Я думаю, что подавляющее большинство бойцов PFL проиграет ребятам из Bellator. Это мой прогноз. Нганну, разумеется, победит. Но это исключение.

Это отличный шаг для PFL, но плохая новость для бойцов Bellator. Я слышал, что они проведут для них только восемь турниров в будущем году. Видимо, количество бойцов резко сократится», – заявил Хавьер Мендес.

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9 комментариев

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SGambler
Ответ Михаил Fishing
Топы появятся. Главное что PFL будет более открытой платформой. И если как заявляет её руководство чемпионы PFL будут драться с чемпионами BELLATOR, то это будет бомба! И тогда не факт что UFC будет самым элитным промоушеном в будущем. Арабские шейхи обладают всеми необходимыми ресурсами чтобы сделать конкурентный проект.
В смысле будут драться с чемпионами BELLATOR? Естественно они будут драться, теперь это бойцы одного промоушена как бы, вы думали PFL купили Bellator и будут держать бойцов Bellator отдельно? Так же как бойцы Pride начали драться в UFC в 2007, или как бойцы Strikforce в 2011, когда UFC купили эти организации. Только Федор остался в стороне в обеих случаях. Да какая там бомба будет лол, ты без гугла не назовешь хотя бы одного чемпиона PFL, одни ноунеймы.
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Михаил Fishing
Топы появятся. Главное что PFL будет более открытой платформой. И если как заявляет её руководство чемпионы PFL будут драться с чемпионами BELLATOR, то это будет бомба! И тогда не факт что UFC будет самым элитным промоушеном в будущем. Арабские шейхи обладают всеми необходимыми ресурсами чтобы сделать конкурентный проект.
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Александр Степанов
Ответ il buono
Плохо, что ты не знаешь, чемпионов PFL, некоторые из которых были неплохими бойцами в ЮФС. Тот же Обен-Мерьсе входил одно время в топ-15, а перед тем, как уйти из юфс, проиграл решениями Царукяну и Бернау, которые сейчас топы
В том и прикол, что чемпионы PFL в UFC просто неплохие бойцы)
В этом вся разница
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Александр Степанов
Ответ Михаил Fishing
Топы появятся. Главное что PFL будет более открытой платформой. И если как заявляет её руководство чемпионы PFL будут драться с чемпионами BELLATOR, то это будет бомба! И тогда не факт что UFC будет самым элитным промоушеном в будущем. Арабские шейхи обладают всеми необходимыми ресурсами чтобы сделать конкурентный проект.
Ребята, снимите свои розовые очки. UFC 30 лет выстраивают бренд, вкладывая в свое развитие эти миллионы давно. У них успешная и прибыльная модель бизнеса(только у них), самый большой ростер бойцов и очередь желающих в каждый вес. В ПФЛ ростер из двух магомедов и тех мало кто знает.
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Александр Степанов
Ответ madtank
Если будут показывать по телеку (регулярно, на русском и бесплатно), постоянно писать в прессе, то придет сначала узнавание самых интересных бойцов, потом потихоньку запоминаешь все больше, даже половину чемпионов. Если будут яркие российские бойцы - тем больше популярность у нас. ЮФС стоит выше всех именно по узнаваемости. Конкуренты? У OneFC есть проблема - они пытаются натянуть сову на глобус - и мма и муайтай и кикбоксинг и грэпплинг. Да, разнообразие это классно, но в одном ивенте рассеивает внимание. Да и такое количество чемпионов, бывших чемпионов, будущих чемпионов узнавать тяжко. Будешь постоянно задавать вопрос - кто же это???
UFC стоит выше всех не только по узнаваемости. Они единственные не зависят от денег спонсоров, а напротив, сами приносят деньги акционерам.
Также ГАС имеет самый большой ростер и самый престижный бренд.
Да, конкретные бойцы могут получать больше, чем получали до этого в UFC, но почему? Да потому что ранее они сделали себе какое никакое имя в UFC. Ноунеймы приходя в тот же Беллатор получали по 3000 долларов. Вот и вся математика)
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Валерий Золотарев
Чемпионы PFL отстой. Мешки и неудачники которые не смогли на высшем уровне. В Bellator уровень выше, Мендес прав PFL проиграет.
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Muerte
Ответ Михаил Fishing
Топы появятся. Главное что PFL будет более открытой платформой. И если как заявляет её руководство чемпионы PFL будут драться с чемпионами BELLATOR, то это будет бомба! И тогда не факт что UFC будет самым элитным промоушеном в будущем. Арабские шейхи обладают всеми необходимыми ресурсами чтобы сделать конкурентный проект.
Был тут уже один проект - Eagle FC. Какие ожидания были, и "денег у шейхов море" (с) тоже кричали. На выходе, продукт не получился и умер. Конкуренцию UFC, NBA многие хотят навязать, но все отстают на десятилетия.
Пока у союза PFL и Беллика самый крутой боец - бывший чемп UFC Нганну, известный не за унылый бой с Фьюри, а как рубака в октагоне UFC. Только беда в том, что в новом промоушене он не дрался и не понятно когда подерется и с кем.
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