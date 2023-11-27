Хавьер Мендес: «Подавляющее большинство бойцов PFL проиграет ребятам из Bellator»
Хавьер Мендес считает, что в PFL значительно слабее бойцы, чем в Bellator.
«Они неизвестные. Чемпионов PFL мало кто знает. Я и сам их не знаю. Единственное, кого могу вспомнить, это Кайла Харрисон. Это печально. Да, еще они недавно подписали двух звезд – Фрэнсиса Нганну и Джейка Пола.
Я думаю, что подавляющее большинство бойцов PFL проиграет ребятам из Bellator. Это мой прогноз. Нганну, разумеется, победит. Но это исключение.
Это отличный шаг для PFL, но плохая новость для бойцов Bellator. Я слышал, что они проведут для них только восемь турниров в будущем году. Видимо, количество бойцов резко сократится», – заявил Хавьер Мендес.
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В этом вся разница
Также ГАС имеет самый большой ростер и самый престижный бренд.
Да, конкретные бойцы могут получать больше, чем получали до этого в UFC, но почему? Да потому что ранее они сделали себе какое никакое имя в UFC. Ноунеймы приходя в тот же Беллатор получали по 3000 долларов. Вот и вся математика)
Пока у союза PFL и Беллика самый крутой боец - бывший чемп UFC Нганну, известный не за унылый бой с Фьюри, а как рубака в октагоне UFC. Только беда в том, что в новом промоушене он не дрался и не понятно когда подерется и с кем.