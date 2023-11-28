Менеджер Крылова: «Наиболее реалистичный срок возвращения Никиты – март»

Менеджер Никиты Крылова назвал сроки возвращения бойца в октагон.

«Мы общаемся с , формируем понимание темпов его восстановления. И далее будем ориентироваться. Помимо восстановления после операции, у Никиты закончилась виза. Наиболее реалистичный срок возвращения – март.

Но пока, естественно, нет какой‑то конкретики ни по срокам, ни по соперникам. Для понимания положения в дивизионе давайте дождемся реванша и », – сказал менеджер Александр Скаредин.

В последний раз Крылов (30-9) дрался в марте, когда победил удушающим приемом в первом раунде.

Никита Крылов: «На кого бы поставил 10 тысяч рублей в поединке Павлович – Джонс? На Джона»

Крылов – о спарринге с Федором: «Он сразу таким веселым становится, что у тебя тоже улучшается настроение»