Никита Крылов: «На кого бы поставил 10 тысяч рублей в поединке Павлович – Джонс? На Джона»

Никита Крылов рассказал об опыте спарринга с Сергеем Павловичем.

«Во время одного из последних наших спаррингов с Сергеем Павловичем я попал под его правую руку и меня впервые за очень долгое время болтануло, я почувствовал, что ноги заиграли. Я быстро восстановился, сделал достаточно результативных действий, но был такой эпизод.

На кого бы поставил 10 тысяч рублей в поединке Павлович – Джонс? На Джона. Потому что всегда те, на кого я условно ставлю (а я не приветствую настоящие ставки), они проигрывают.

Если вы спросите меня, может ли Сергей побить Джона Джонса – да, конечно. Я так действительно считаю. У него огромная дурь в ударах, он обучен, многие думают, что у него кроме плюх нет ничего, но у него классная база и есть хорошая дисциплина, чтобы стать чемпионом, - заявил шестой номер рейтинга полутяжеловесов UFC Никита Крылов.

Волков – о возможном бое Павловича и Джонса: «Сергей знает, что любого может уронить. Его план всегда работал»

Чейл Соннен: «Джонс согласился на поединок против Павловича, когда обсуждался его бой с Миочичем. Он никого не боится»