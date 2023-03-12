Крылов – о победе над Спэнном: «Если бы я знал, что все так закончится, подрался бы в прошлый раз. Шучу, конечно»

Российский полутяжеловес прокомментировал победу над Райаном Спэнном на UFC Fight Night 221.

«Если бы я знал, что все так закончится, подрался бы в прошлый раз. Шучу, конечно. Хочу извиниться, что пришлось сняться тогда – плохо себя чувствовал.

Я ничего не думал, просто действовал. Когда мы в первый раз сошлись в клинче, я понял, что сильнее физически.

Мне необходимо отдохнуть, а так я готов к любым вызовам», – сказал Крылов после боя.

Крылов удушающим приемом победил Спэнна на UFC Fight Night 221