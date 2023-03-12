Крылов – о победе над Спэнном: «Если бы я знал, что все так закончится, подрался бы в прошлый раз. Шучу, конечно»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов UFC Fight Night Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес Никита Крылов прокомментировал победу над Райаном Спэнном на UFC Fight Night 221.

«Если бы я знал, что все так закончится, подрался бы в прошлый раз. Шучу, конечно. Хочу извиниться, что пришлось сняться тогда – плохо себя чувствовал.

Я ничего не думал, просто действовал. Когда мы в первый раз сошлись в клинче, я понял, что сильнее физически.

Мне необходимо отдохнуть, а так я готов к любым вызовам», – сказал Крылов после боя.

Крылов удушающим приемом победил Спэнна на UFC Fight Night 221

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4 комментария

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Вася Енотов
Крылов извинился за срыв боя. Мне кажется вот ключевая мысль на которой бы стоило сфокусироваться, не?
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Ramin Aliev
Крылов красавчик вообще. И интервью после боя прикольное)
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Руслан Алиеров
красавчик вперёд Россия пусть отдыхает судьи
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Denis0017
Шикарный финиш, круто будет, если следующий бой дадут с Блаховичем
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