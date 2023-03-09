Крылов – про причины переноса боя со Спэнном: «Возможно, все дело в несвежих яйцах»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес Никита Крылов рассказал, почему бой с Райаном Спэнном на UFC Fight Night 220 был отменен за час до выхода бойцов в октагон.

«Возможно, все дело в несвежих яйцах. У нас в гостинице не было холодильника. Я поел вечером в пятницу. В субботу утром я принимаю пищу, и через 90 минут, может, два часа, чувствую, что мне становится хуже.

Поднялась температура, чувствую небольшой дискомфорт внутри. Мы приехали на арену, работали с доктором, он дал мне одну таблетку, затем другую – мы делали все возможное, чтобы выйти на бой, но я не смог этого сделать.

Это случилось со мной впервые за десять лет в UFC, и ситуация была очень эмоциональной. Я не привык сниматься с боев, всегда выходил в октагон в любом состоянии, но на этот раз все было очень плохо.

Теперь это три раунда и промежуточный вес, поэтому я могу немного расслабиться. В теории все выглядит неплохо, но мне жаль, что я не смог проявить себя в своем первом главном событии», – сказал Крылов.

Бой Крылова и Спэнна состоится 12 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Спэнн – об отмене боя со Крыловым: «Дерьмо случается, черт возьми»

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