Ломаченко близок к договоренности о поединке с Камбососом (The Ring)
Василий Ломаченко может подраться с Джорджем Камбососом-младшим.
В данный момент идет финальный этап переговоров.
Ожидается, что бой состоится в Австралии в ночь на 14 апреля. На кону будет титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.
Ломаченко в мае проиграл единогласным судейским решением Дэвину Хейни.
Камбосос-младший в июле победил Макси Хьюза решением большинства судей.
Ломаченко и Камбосос могут подраться в 2024 году
Боксера из Австралии травили в школе за лишний вес. Камбосос пошел к Цзю, стал чемпионом, а перед первой защитой отказался от секса
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