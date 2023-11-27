Ломаченко близок к договоренности о поединке с Камбососом (The Ring)

Теги Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко может подраться с Джорджем Камбососом-младшим.

В данный момент идет финальный этап переговоров.

Ожидается, что бой состоится в Австралии в ночь на 14 апреля. На кону будет титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Ломаченко в мае проиграл единогласным судейским решением Дэвину Хейни.

Камбосос-младший в июле победил Макси Хьюза решением большинства судей.

Ломаченко и Камбосос могут подраться в 2024 году

Боксера из Австралии травили в школе за лишний вес. Камбосос пошел к Цзю, стал чемпионом, а перед первой защитой отказался от секса

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2 комментария

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ender
Если за пояс - ваще огонь. Комбу Лома таки должен отшлепать как мне кажется. Ну и финальный биг-файт против Жервонты или Шакура.
Норм)
+3
0
+3
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Ват-сон
Ответ ender
Если за пояс - ваще огонь. Комбу Лома таки должен отшлепать как мне кажется. Ну и финальный биг-файт против Жервонты или Шакура. Норм)
а годков сколько уже Ломе стукнуло?
0
0
0
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