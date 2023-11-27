Ломаченко близок к договоренности о поединке с Камбососом (The Ring)

Василий Ломаченко может подраться с Джорджем Камбососом-младшим.

В данный момент идет финальный этап переговоров.

Ожидается, что бой состоится в Австралии в ночь на 14 апреля. На кону будет титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Ломаченко в мае проиграл единогласным судейским решением Дэвину Хейни.

Камбосос-младший в июле победил Макси Хьюза решением большинства судей.

Ломаченко и Камбосос могут подраться в 2024 году

Боксера из Австралии травили в школе за лишний вес. Камбосос пошел к Цзю, стал чемпионом, а перед первой защитой отказался от секса