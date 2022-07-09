Василий Ломаченко хочет вернуться в ринг к октябрю 2022 года (Кевин Иоле)

Теги легкий вес Василий Ломаченко Тодд Дю Беф бокс Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко намерен вернуться к боям, сообщает журналист Кевин Иоле.

Ломаченко мог стать соперником Джорджа Камбососа в поединке за четыре чемпионских пояса в легком весе, однако Василий отказался покидать Украину.

«Согласно словам президента Top Rank Тодда Дю Бефа, Василий Ломаченко связался с компанией и хочет драться уже в октябре. На данный момент оппоненты не обсуждаются», – написал Иоле в соцсетях.

Хэйни – о ближайших планах: «Мне нравится бой с Ломаченко, интересует бой с Дэвисом, столкновение со Стивенсоном неизбежно»

Боб Арум – о возможном бое Хэйни и Ломаченко: «Не знаю, кто бы победил. Поэтому зрители и покупают билеты»

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