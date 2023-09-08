Ломаченко и Камбосос могут подраться в 2024 году

Теги Боб Арум легкий вес Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко может вернуться на ринг в 2024 году.

Об этом сообщил босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Он заявил, что Ломаченко не будет драться до конца 2023 года, но с началом января он будет открыт к переговорам.

Возможный соперник – бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос. Бой может состояться в Австралии.

Боб Арум заявил, что Ломаченко и Стивенсон не подерутся в 2023 году: «Из-за ситуации на Украине Василий не может сосредоточиться»

Шакур Стивенсон: «Ломаченко – трус. Он сказал, что не подерется со мной»

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