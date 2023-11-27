Крис Сайборг: «Я не контактировала ни с кем из PFL. Отношение ко мне будет приоритетом»

Теги MMA Крис Сайборг Bellator PFL Бокс/MMA/UFC

Крис Сайборг призналась, что с ней никто не связывался из PFL.

«Появляется много планов. Я не контактировала ни с кем из PFL после новости о покупке промоушена.

Одна вещь, которую я точно буду контролировать, это то, как закончится моя карьера. Отношение ко мне будет приоритетом. Несмотря на то, что два бойца бросили мне вызов, я остаюсь одним из немногих чемпионов Bellator, с которым никто не связывался.

Я не хочу входить в какую-либо токсичную рабочую среду. Мое психическое здоровье слишком важно», – заявила чемпионка Bellator Крис Сайборг.

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