Крис Сайборг: «Я не контактировала ни с кем из PFL. Отношение ко мне будет приоритетом»

Крис Сайборг призналась, что с ней никто не связывался из PFL.

«Появляется много планов. Я не контактировала ни с кем из PFL после новости о покупке промоушена.

Одна вещь, которую я точно буду контролировать, это то, как закончится моя карьера. Отношение ко мне будет приоритетом. Несмотря на то, что два бойца бросили мне вызов, я остаюсь одним из немногих чемпионов Bellator, с которым никто не связывался.

Я не хочу входить в какую-либо токсичную рабочую среду. Мое психическое здоровье слишком важно», – заявила чемпионка Bellator Крис Сайборг.

Хавьер Мендес: «Подавляющее большинство бойцов PFL проиграет ребятам из Bellator»

Кайла Харрисон: «Надеюсь, Сайборг подерется со мной, но если этого не случится, то это ее проблема. Хочу выбить из нее все дерьмо»