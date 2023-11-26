Кайла Харрисон: «Надеюсь, Сайборг подерется со мной, но если этого не случится, то это ее проблема. Хочу выбить из нее все дерьмо»

Теги MMA Крис Сайборг Bellator Кайла Харрисон PFL Бокс/MMA/UFC

Кайла Харрисон заявила, что не готово долго ждать поединка с Крис Сайборг.

«Я не могу играть в эти игры. Я мама, которая устала. Мне все равно. Надеюсь, Сайборг подерется со мной, но если она этого не сделает, то это ее проблема. Фанаты будут расстроены, ведь это был бы великолепный бой.

У меня нет ничего, кроме уважения к ней, но я хочу выйти в клетку и попытаться выбить из нее все дерьмо. Вот и все.

Я не собираюсь ждать. Мне 33 года, я на пике и в отличной форме, но это не будет продолжаться вечно», – заявила двукратная олимпийская чемпионка Кайла Харрисон.

Основатель PFL Дэвис: «Наши чемпионы будут драться с чемпионами Bellator. Сайборг проведет бой с Пачеко, а потом – с Харрисон»

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1 комментарий

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Артем
максимум кайлы это мохнаткиных побеждать)
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