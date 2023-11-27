Менеджер Копылова: «Надеемся, что следующий бой Романа состоится в январе-феврале. Планируем провести три поединка в 2024 году»

Менеджер Копылова заявил, что боец хочет провести три поединка в следующем году.

«Вероятность выступления до конца года крайне мала. Это произойдет только в случае какой‑то замены, потому что все карды расписаны. Мы рассчитываем, что следующий бой Копылова состоится в январе-феврале, и мы планируем провести три поединка в 2024 году.

Рома сейчас на ходу, он прет как локомотив. Мы ставим задачу упрочить позиции в UFC и в начале года попасть в топ-15 рейтинга. Какого-то конкретного соперника нет, Рома готов ко всем вызовам, и все будет зависеть от видения организации», – заявил Александр Скаредин.

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