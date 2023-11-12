Копылов – об Аспиналле: «В тяжах такая скорость и перемещение на ногах. Думаю, он надолго стал чемпионом»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Роман Копылов Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов восхищен выступлением Тома Аспиналла в бою с Сергеем Павловичем.

«Чему быть, того не миновать. Не думаю, что Сергей халатно подошел к этому бою. Он готовился на все 100%. В боях все может быть. Я поддерживал Сергея всей душой, для нас он чемпион. Желаю ему скорее вернуться, поправить здоровье и дальше побеждать.

Надо отметить Аспиналла… В тяжах такая скорость и перемещение на ногах. Думаю, он надолго стал чемпионом», – заявил боец UFC Роман Копылов.

Аспиналл нокаутировал Павловича на UFC 295 и стал временным чемпионом тяжелого веса.

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1 комментарий

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\\\ VORON ///
Да, скорость в этом бою была выше, чем в бою Перейра-Прохазка. Бойцы в последнем бою вообще смотрелись в начале как будто из более тяжёлой весовой категории.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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