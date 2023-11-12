Копылов – об Аспиналле: «В тяжах такая скорость и перемещение на ногах. Думаю, он надолго стал чемпионом»

Роман Копылов восхищен выступлением Тома Аспиналла в бою с Сергеем Павловичем.

«Чему быть, того не миновать. Не думаю, что Сергей халатно подошел к этому бою. Он готовился на все 100%. В боях все может быть. Я поддерживал Сергея всей душой, для нас он чемпион. Желаю ему скорее вернуться, поправить здоровье и дальше побеждать.

Надо отметить Аспиналла… В тяжах такая скорость и перемещение на ногах. Думаю, он надолго стал чемпионом», – заявил боец UFC Роман Копылов.

Аспиналл нокаутировал Павловича на UFC 295 и стал временным чемпионом тяжелого веса.

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