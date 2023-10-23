Роман Копылов: «Думал, что Чимаев легко расправится с Усманом. А по итогам боя увидел некоторые проблемы»

Роман Копылов поделился впечатлениями от боя Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

Поединок состоялся в соглавном событии UFC 294. победил решением большинства судей.

«Если честно, думал, что Чимаев легко расправится с . А по итогам боя увидели некоторые проблемы. Я думал, что будет легче. А так они показали отличный бой.

Каждый, видимо, осторожничал – ведь лететь вперед на таком уровне чревато, хотя Усману можно было попытаться рискнуть, ведь он ничего не терял», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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