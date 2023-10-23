Роман Копылов: «Думал, что Чимаев легко расправится с Усманом. А по итогам боя увидел некоторые проблемы»

Теги UFC MMA Камару Усман Роман Копылов Хамзат Чимаев Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов поделился впечатлениями от боя Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

Поединок состоялся в соглавном событии UFC 294. Чимаев победил решением большинства судей.

«Если честно, думал, что Чимаев легко расправится с Усманом. А по итогам боя увидели некоторые проблемы. Я думал, что будет легче. А так они показали отличный бой.

Каждый, видимо, осторожничал – ведь лететь вперед на таком уровне чревато, хотя Усману можно было попытаться рискнуть, ведь он ничего не терял», – сказал средневес UFC Роман Копылов.

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5 комментариев

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OldCityFan
С Усманом даже сейчас никому легко не будет
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Сергей Бакин
если бы ты думал то не говорил бы так )
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Костя Кот
бак огромный - заправить забыл.
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\\\ VORON ///
Ответ OldCityFan
С Усманом даже сейчас никому легко не будет
У Усмана лучшая защита (97%) от тейкдаунов среди всех топов всех дивизионов. Он крайне неудобный для Чимаева. И это основная причина почему это был равный бой (моё мнение, что должна была быть ничья - 28-28). С тем же Копыловым Чимаеву было бы легче так же, как и с другими бойцами, не специализирующихся на борьбе.

А вообще Усман крутой, с этим не поспоришь.
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