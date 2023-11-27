Тони Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон приговорен к году тюремного заключения условно.

С Фергюсона были сняты обвинения в вождении в нетрезвом виде. Суд переквалифицировал статью в неосторожное вождение на мокрой дороге.

Боец получил один год тюремного заключения условно, согласившись на Nolo contendere – признание обвинительного приговора, но не вины.

Напомним, что инцидент произошел в мае. Фергюсон врезался в две припаркованные у ночного клуба машины. Автомобиль бойца перевернулся, но никто не пострадал. Боец был арестован на месте происшествия.

Фергюсон блевал, отжимался по 600 раз, но справился – неделя тренировок с адским спецназовцем

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8 комментариев

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Борис _____
Интересное у них правосудие, со своими нюансами) Признал обвинение (но не вину) - хоп, уже не пьянка, а неосторожное вождение на мокрой дороге. А почему тогда за неосторожное вождение полагается аж целый год? Просто дорога мокрая была, мужик и перевернулся, с кем не бывает.
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rusichi
Так он еще и бухает?
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JFT96
У Тони уже давно проблемы с эль кукухой, к сожалению
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Арни Терминатор
Ответ leon01
Двое бывших, один бузит в Ирландии, второй напивается и за руль, адреналина до хера
двое битых имел ввиду наверное?))
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los merengues
Ответ Борис _____
Интересное у них правосудие, со своими нюансами) Признал обвинение (но не вину) - хоп, уже не пьянка, а неосторожное вождение на мокрой дороге. А почему тогда за неосторожное вождение полагается аж целый год? Просто дорога мокрая была, мужик и перевернулся, с кем не бывает.
Неосторожное вождение - это, видимо, превышения скорости, шашечки и прочие агрессивные маневры.
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mqh9pzrxgf
Ответ Борис _____
Интересное у них правосудие, со своими нюансами) Признал обвинение (но не вину) - хоп, уже не пьянка, а неосторожное вождение на мокрой дороге. А почему тогда за неосторожное вождение полагается аж целый год? Просто дорога мокрая была, мужик и перевернулся, с кем не бывает.
Ну там в разных штатах все по разному, начиная с количества алко в крови, заканчивая тем что повлекло дтп
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