Тони Фергюсон приговорен к году тюремного заключения условно.

С Фергюсона были сняты обвинения в вождении в нетрезвом виде. Суд переквалифицировал статью в неосторожное вождение на мокрой дороге.

Боец получил один год тюремного заключения условно, согласившись на Nolo contendere – признание обвинительного приговора, но не вины.

Напомним, что инцидент произошел в мае. Фергюсон врезался в две припаркованные у ночного клуба машины. Автомобиль бойца перевернулся, но никто не пострадал. Боец был арестован на месте происшествия.

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