Олег Тактаров: «Махачев может стать чемпионом в трех весовых категориях»

Олег Тактаров оценил шансы Ислама Махачева в других весовых категориях .

«Главное – не соперники, а то, как Махачев будет на них настраиваться. Постоянно находиться наверху тяжело. Болельщики пытались ему внушить, что он проиграл первый бой Волкановски, а потому ему хотелось реабилитироваться. Теперь ему будет очень тяжело настраиваться на Оливейру, которого он деклассировал.

Джастин Гейджи для Махачева – самый сложный соперник, потому что у него лучше ударка, но он заметно уступает в партере, поэтому я не вижу у Ислама проблем, кроме весогонки. В полусреднем весе у Махачева я вижу больше шансов, чем у Волкановски в легком. Партер у него лучше, чем у Эдвардса, в стойке он с каждым разом нас все больше удивляет, хотя там ничего удивительного.

Я давно слышал, что тренер Хавьер Мендес раскрывает его возможности в ударной технике. Если он не будет так изнурительно гонять вес, это может стать преимуществом. На тренировках он, наверняка, работает с ребятами на две-три категории выше. Выносливости у него больше, чем у соперников, поэтому он может стать чемпионом даже в трех весовых категориях», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

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