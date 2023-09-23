Джефф Монсон включил «танцы с диджеем» в план действий после избрания в парламент Башкирии

Монсон планировал «каждые две недели проводить танцы» в качестве депутата.

Боец MMA и депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон составил план действий, который он планировал реализовать после избрания.

В списке присутствует восемь пунктов, но наиболее любопытным кажется тот, что указан под номером пять:

«Каждые две недели проводить танцы с диджеем по пятничным или субботним вечерам для молодежи 12–18 лет в Черниковке».

Напомним, что в мае боец официально отказался от американского гражданства.

Джефф Монсон: «Планирую открыть в Башкирии приют для бездомных и центр помощи уязвимым слоям населения»

Реванш между Монсоном и Тактаровым отменен