Джефф Монсон включил «танцы с диджеем» в план действий после избрания в парламент Башкирии

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Монсон планировал «каждые две недели проводить танцы» в качестве депутата.

Боец MMA и депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон составил план действий, который он планировал реализовать после избрания.

В списке присутствует восемь пунктов, но наиболее любопытным кажется тот, что указан под номером пять:

«Каждые две недели проводить танцы с диджеем по пятничным или субботним вечерам для молодежи 12–18 лет в Черниковке».

Напомним, что в мае боец официально отказался от американского гражданства.

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1 комментарий

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catcher69
красавчег жы есть !!!!!!!!!!!
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