Основатель PFL Дэвис: «Патрик Микс может победить Шона О’Мэлли. У него нет волос, но он лучше дерется»

Глава PFL считает Патрика Микса сильнее Шона О’Мэлли.

«Патрик Микс может победить Шона О’Мэлли. У него нет волос, но он лучше дерется.

Я думаю, что большинство людей понимают, насколько хорош этот бой. Патрик – небольшой фаворит, но это чертовски отличный поединок», – заявил основатель PFL Донн Дэвис.

Напомним, что Патрик Микс – временный чемпион Bellator в легчайшем весе.

Шон О’Мэлли: «Стерлингу стоит попробовать себя в полулегком весе. Почему бы ему не подраться с Брайаном Ортегой?»

Петр Ян: «Хочу все реванши. И со Стерлингом, и с Двалишвили, и с О’Мэлли»