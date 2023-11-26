Основатель PFL Дэвис: «Патрик Микс может победить Шона О’Мэлли. У него нет волос, но он лучше дерется»

Теги UFC MMA PFL Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Глава PFL считает Патрика Микса сильнее Шона О’Мэлли.

«Патрик Микс может победить Шона О’Мэлли. У него нет волос, но он лучше дерется.

Я думаю, что большинство людей понимают, насколько хорош этот бой. Патрик – небольшой фаворит, но это чертовски отличный поединок», – заявил основатель PFL Донн Дэвис.

Напомним, что Патрик Микс – временный чемпион Bellator в легчайшем весе. 

Шон О’Мэлли: «Стерлингу стоит попробовать себя в полулегком весе. Почему бы ему не подраться с Брайаном Ортегой?»

Петр Ян: «Хочу все реванши. И со Стерлингом, и с Двалишвили, и с О’Мэлли»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Макаров
Микс и правда очень хорош
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий