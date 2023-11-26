Дэн Харди: «Фьюри был самым трудным соперником для Нганну. Бой с Уайлдером может принести ему пояс»

Теги MMA Деонтей Уайлдер Дэн Харди PFL бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Дэн Харди считает, что Фрэнсис Нганну способен победить Деонтея Уайлдера.

«Стилистически Тайсон Фьюри, вероятно, самый трудный соперник для Нганну. Он высокий, у него отличная пластичность в верхней части тела и классная защита. Стоит посмотреть на Энтони Джошуа или Джо Джойса. Эти парни более прямолинейные.

Я чувствую, что он прошел самый жесткий тест и проявил себя. Двери перед ним широко открыты. Говорят, что его следующим соперником может стать Деонтей Уайлдер. Это два самых сильных ударника на планете. В боксе Деонтея есть дыры, которые Фрэнсис мог бы использовать. Мы можем увидеть человека, владеющего титулами WBC и PFL одновременно», – заявил комментатор PFL Дэн Харди.

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5 комментариев

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Rocci
Нганну хорошо себя показал
+7
-2
+5
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justburn
Стоп, а каким поясом сейчас владеет Уайлдер? Или это, как всегда тут, трудности перевода
+4
0
+4
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SEVEN_
Уайлдер спать его отправит
+2
-1
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dmitrii7856@icloud.com
А причём здесь wbc пояс
0
0
0
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