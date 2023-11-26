Дэн Харди: «Фьюри был самым трудным соперником для Нганну. Бой с Уайлдером может принести ему пояс»

Дэн Харди считает, что Фрэнсис Нганну способен победить Деонтея Уайлдера.

«Стилистически Тайсон Фьюри, вероятно, самый трудный соперник для Нганну. Он высокий, у него отличная пластичность в верхней части тела и классная защита. Стоит посмотреть на Энтони Джошуа или Джо Джойса. Эти парни более прямолинейные.

Я чувствую, что он прошел самый жесткий тест и проявил себя. Двери перед ним широко открыты. Говорят, что его следующим соперником может стать Деонтей Уайлдер. Это два самых сильных ударника на планете. В боксе Деонтея есть дыры, которые Фрэнсис мог бы использовать. Мы можем увидеть человека, владеющего титулами WBC и PFL одновременно», – заявил комментатор PFL Дэн Харди.

Новый чемпион PFL в тяжелом весе бросил вызов Нганну: «Фрэнсис, я здесь»

Босс PFL сообщил, что Нганну может подраться с Уайлдером по правилам ММА: «Никто не уйдет спать во время этого боя»