Дастин Порье: «Хотел бы попробовать себя в боксе, но у меня еще 5-6 боев по контракту с UFC»
Дастин Порье признался, что мечтал стать боксером.
«Бокс? Я хотел бы попробовать себя в этом виде спорта, но не уверен, что это когда-нибудь произойдет. У меня осталось еще 5-6 боев по контракту с UFC. А потом...
Первые перчатки, которые я надел, были боксерскими. Я думал, что стану боксером.
Я люблю боевые виды спорта. Сначала мне понравился бокс. Я смотрел бои. Они вдохновляли меня, и я знал, что могу быть таким же, как эти парни. У меня это есть.
Я знал о боях в клетках. Раньше мы с папой смотрели видеокассеты. Я немного тренировался, но ничего не знал о джиу-джитсу, а потом встретил парней в боксерском зале, которые рассказали мне, как и где они занимались кикбоксингом и джиу-джитсу. Через неделю я был там, а на бокс больше не приходил.
Доволен тем, как все сложилось. Думаю, что хорошо преуспел бы и в боксе», – заявил экс-чемпион UFC в легком весе Дастин Порье.
Порье объяснил, почему не переходит в полусредний вес: «Нельзя драться с весом 78 кг против парней, которые весят 88 кг»
Порье – о следующем сопернике: «Речь о большом или претендентском поединке»
3 комментария