Дастин Порье: «Хотел бы попробовать себя в боксе, но у меня еще 5-6 боев по контракту с UFC»

Теги UFC MMA Дастин Порье бокс Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье признался, что мечтал стать боксером.

«Бокс? Я хотел бы попробовать себя в этом виде спорта, но не уверен, что это когда-нибудь произойдет. У меня осталось еще 5-6 боев по контракту с UFC. А потом...

Первые перчатки, которые я надел, были боксерскими. Я думал, что стану боксером.

Я люблю боевые виды спорта. Сначала мне понравился бокс. Я смотрел бои. Они вдохновляли меня, и я знал, что могу быть таким же, как эти парни. У меня это есть.

Я знал о боях в клетках. Раньше мы с папой смотрели видеокассеты. Я немного тренировался, но ничего не знал о джиу-джитсу, а потом встретил парней в боксерском зале, которые рассказали мне, как и где они занимались кикбоксингом и джиу-джитсу. Через неделю я был там, а на бокс больше не приходил.

Доволен тем, как все сложилось. Думаю, что хорошо преуспел бы и в боксе», – заявил экс-чемпион UFC в легком весе Дастин Порье.

Порье объяснил, почему не переходит в полусредний вес: «Нельзя драться с весом 78 кг против парней, которые весят 88 кг»

Порье – о следующем сопернике: «Речь о большом или претендентском поединке»

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3 комментария

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pasha_t
Проблема Порье в том что после боев с Конором,драться то особой надобности нету. Вот и выходит раз в год
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Сауль Альварес
А зачем тогда подписывал такой контракт? Теперь лысый его не отпустит никуда, пока он все эти бои не проведет
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Pavel Nikolaev
Порье скоро вывалиться из топ 10 за пару боев, а не 5-6)) Почуял запах денег, теперь вечно с протянутой рукой стоит. Его можно понять, но менее противным он не становится
0
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