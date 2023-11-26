Дастин Порье: «Хотел бы попробовать себя в боксе, но у меня еще 5-6 боев по контракту с UFC»

Дастин Порье признался, что мечтал стать боксером.

«Бокс? Я хотел бы попробовать себя в этом виде спорта, но не уверен, что это когда-нибудь произойдет. У меня осталось еще 5-6 боев по контракту с UFC. А потом...

Первые перчатки, которые я надел, были боксерскими. Я думал, что стану боксером.

Я люблю боевые виды спорта. Сначала мне понравился бокс. Я смотрел бои. Они вдохновляли меня, и я знал, что могу быть таким же, как эти парни. У меня это есть.

Я знал о боях в клетках. Раньше мы с папой смотрели видеокассеты. Я немного тренировался, но ничего не знал о джиу-джитсу, а потом встретил парней в боксерском зале, которые рассказали мне, как и где они занимались кикбоксингом и джиу-джитсу. Через неделю я был там, а на бокс больше не приходил.

Доволен тем, как все сложилось. Думаю, что хорошо преуспел бы и в боксе», – заявил экс-чемпион UFC в легком весе Дастин Порье.

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