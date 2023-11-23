Порье объяснил, почему не переходит в полусредний вес: «Нельзя драться с весом 78 кг против парней, которые весят 88 кг»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье не хочет переходить в полусредний вес UFC.

«Я обсуждал с UFC свою весовую категорию. В этот момент я весил где-то 78 кг. Я просто слишком мал для полусреднего дивизиона.

Люди не понимают, что такое бои и сгонка веса, насколько велики эти парни. Ты не можешь весить 78 кг, не позавтракать и сделать вес, а затем драться с этим весом.

Соперники будут весить 88 кг, люди этого не понимают. На высшем уровне отдавать кому-то 9 кг преимущества – не очень хорошо», – сказал бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье.

Порье – о следующем сопернике: «Речь о большом или претендентском поединке»

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2 комментария

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ML26
Такой смешной этот Порье) 78 он может максимум весить в день боя после взвешивания. А так его межсезонный вес, наверное, 82-85, что тоже очень мало для полусреднего
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