Порье – о следующем сопернике: «Речь о большом или претендентском поединке»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье заявил, что хочет вернуться в титульную гонку UFC.

«Было бы здорово подраться на турнире UFC 300. На UFC 200 я не выступал, а на UFC 400 уже не выступлю. Так что 300-й турнир – было бы хорошо для моего резюме.

Я встречался и говорил с людьми из UFC, мы вроде как на одной волне. Если найдем подходящего соперника, то сделаем это.

Все, чего я хочу, – большой бой или поединок, который выведет меня на титульник. Что-то, что очень заведет меня», – сказал бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье.

Порье намекнул на участие в турнире UFC 300: «Работаем кое над чем»

Порье – о четвертом поединке с Макгрегором: «Наверное, я соглашусь. Хочу заткнуть его раз и навсегда»

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Михаил Fishing
сбитый лётчик
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