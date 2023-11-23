Порье – о следующем сопернике: «Речь о большом или претендентском поединке»

Дастин Порье заявил, что хочет вернуться в титульную гонку UFC.

«Было бы здорово подраться на турнире UFC 300. На UFC 200 я не выступал, а на UFC 400 уже не выступлю. Так что 300-й турнир – было бы хорошо для моего резюме.

Я встречался и говорил с людьми из UFC, мы вроде как на одной волне. Если найдем подходящего соперника, то сделаем это.

Все, чего я хочу, – большой бой или поединок, который выведет меня на титульник. Что-то, что очень заведет меня», – сказал бывший временный чемпион UFC в легком весе .

Порье намекнул на участие в турнире UFC 300: «Работаем кое над чем»

Порье – о четвертом поединке с Макгрегором: «Наверное, я соглашусь. Хочу заткнуть его раз и навсегда»