Дастин Порье: «Мне бы хотелось закончить карьеру бойца в UFC, но я боксер и должен находиться на своем месте»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе намекнул на переход в бокс.

«Без всяких сомнений, UFC – лучшая организация мира смешанных единоборств. Безусловно, мне бы хотелось закончить карьеру бойца именно здесь, но я боксер и должен находиться на своем месте.

Для многих послужил примером Нейт Диаз, который после большой карьеры в UFC теперь стал свободным агентом и будет получать крупные гонорары за боксерские поединки.

Я уверен, что предложения ему сыпятся одно за другим», – считает Порье.

12 ноября на UFC 281 Порье подерется с Майклом Чендлером.

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