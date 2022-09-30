Дастин Порье: «Мне бы хотелось закончить карьеру бойца в UFC, но я боксер и должен находиться на своем месте»

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Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье намекнул на переход в бокс.

«Без всяких сомнений, UFC – лучшая организация мира смешанных единоборств. Безусловно, мне бы хотелось закончить карьеру бойца именно здесь, но я боксер и должен находиться на своем месте.

Для многих послужил примером Нейт Диаз, который после большой карьеры в UFC теперь стал свободным агентом и будет получать крупные гонорары за боксерские поединки.

Я уверен, что предложения ему сыпятся одно за другим», – считает Порье.

12 ноября на UFC 281 Порье подерется с Майклом Чендлером.

Майкл Чендлер: «Подерусь с Махачевым или Оливейрой весной или летом и стану новым чемпионом UFC»

Хабиб: «Ни Диаз, ни Фергюсон, ни Конор, ни Порье никогда уже не будут чемпионами»

 

 

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