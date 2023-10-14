Стерлинг уверен, что может побить Холлоуэя: «Кормье считает, что мне не стоит этого делать, но вы не знаете, на что способен здоровяк-Алджо»

Алджамейн Стерлинг хочет подраться с Максом Холлоуэем.

« сказал, что я ему нравлюсь, но, по его мнению, мне не стоит драться с . От этого хочется ворваться на турнир и сказать: «Ребята, я вам покажу, что к чему».

Я знаю, что он привел в пример мою борьбу в бою с О’Мэлли, но показал ли я там борьбу? Я допустил одну ошибку на фоне дисциплинированного первого раунда.

Если он считает, что это моя борьба, то мне хочется сказать: «Ладно, сейчас я вам покажу». Думаю, люди не понимают, на что способен здоровяк-Алджо в сравнении с тощим Алджо.

Макс – настоящий мужик, он гребанный мужик. Но я выйду и побью этого мужика. Погнали, брат! Думаю, что это не полностью, но перекроет мою недавнюю неудачу», – сказал бывший чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, утративший титул в бою с Шоном О’Мэлли.

Алджамейн Стерлинг: «Мистер Сахарные Сиськи, дай мне реванш или подерись с Двалишвили»

Стерлинг вступился за Оливейру, которого осудили за отказ от боя с Махачевым: «Это сумасшедшее мнение. Драться с такой сечкой – неразумно»