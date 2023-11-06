Официально: О’Мэлли проведет первую защиту титула против Веры на UFC 299
Шон О’Мэлли проведет реванш против Марлона Веры.
Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок состоится на турнире UFC 299, который пройдет в марте-2024. Точная дата и место проведения неизвестны.
О’Мэлли стал чемпионом в полулегком весе после победы над Алджамейном Стерлингом в августе-2023. Тогда же последний бой провел Вера, победивший Педро Муньоса.
В 2020 году О’Мэлли и Вера встречались в октагоне, тогда Марлон победил техническим нокаутом.
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