Официально: О’Мэлли проведет первую защиту титула против Веры на UFC 299

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Педро Муньос Марлон Вера UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли проведет реванш против Марлона Веры.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок состоится на турнире UFC 299, который пройдет в марте-2024. Точная дата и место проведения неизвестны.

О’Мэлли стал чемпионом в полулегком весе после победы над Алджамейном Стерлингом в августе-2023. Тогда же последний бой провел Вера, победивший Педро Муньоса.

В 2020 году О’Мэлли и Вера встречались в октагоне, тогда Марлон победил техническим нокаутом.

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4 комментария

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Bayern Munich
Значит всё-таки бой Мераба и Сехудо состоится
+1
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Мишаня Кашников
Сендхаген с кем тогда?
0
0
0
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