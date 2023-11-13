Теофимо Лопес: «Бой с Дэвисом не состоится из-за того, что Джервонта не собирается подниматься выше своего уровня»

Теги бокс Джервонта Дэвис Теофимо Лопес Бокс/MMA/UFC

Теофимо Лопес считает, что Джервонта Дэвис боится опуститься ниже своего уровня.

«Причина, по которой бой с Джервонтой Дэвисом не состоится, заключается в том, что, очевидно, у них есть маркетинговый план, по которому они будут действовать. Он не собирается подниматься выше своего уровня, а просто не хочет опуститься ниже», – заявил чемпион мира по боксу Теофимо Лопес.

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