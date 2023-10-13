Чемпион мира Хейни заступился за Головкина: «GGG заплатил свою цену и пусть теперь отдыхает»

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) отреагировал на критику людей в соцсетях, которые заметили, что экс-чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-2) набрал вес.

«Это безумие, что вообще происходит... Чемпион на пенсии! Пусть живет своей жизнью. Если он хочет стать большим, как дом, в чем проблема? Он всю жизнь посвятил боксу. GGG заплатил свою цену и пусть теперь отдыхает», — написал Хейни в соцсети X.

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