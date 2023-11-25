Финал PFL-2023: Гольцов и Мохнаткина проиграли титульные бои, Магомедкеримов стал чемпионом

Теги MMA Кайла Харрисон Марина Мохнаткина Денис Гольцов PFL Магомед Магомедкеримов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 25 ноября в Вашингтоне (округ Колумбия) проходит финальный турнир PFL сезона 2023 года.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в легком весе между Клэем Коллардом (24-10) и Оливье Обен-Мерсье (20-5).

В соглавном бою за пояс в тяжелом весе подрались Денис Гольцов (32-8) и Ренан Феррейра (12-3). Гольцов проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Другие бои турнира:

  • Ларисса Пачеко (23-4) победила Марину Мохнаткину (11-4) единогласным решением судей в бою за титул в женском полулегком весе;
  • Магомед Магомедкеримов (34-6) победил Садибу Си (16-7-2) удушающим приемом в третьем раунде и завоевал титул в полусреднем весе;
  • Джошуа Сильвейра (12-2) проиграл Импе Касанганаю (15-3) единогласным решением судей в бою за титул в полутяжелом весе;
  • Кайла Харрисон (16-1) победила Аспен Лэдд (11-5) единогласным решением судей;
  • Хесуса Пинедо (23-6-1) победил Габриэля Брагу (12-1) техническим нокаутом в третьем раунде и стал чемпионом в мужском полулегком весе.

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6 комментариев

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sfilatov13
Ответ rude.
Мохнаткина фамилию мужа не берет таки. Ну понимаю, бренд все же.
так это и есть фамилия мужа, правда предыдущего. девичья фамилия у неё была Баранова, потом от первого мужа - Кормильцева, от второго Мохнаткина, видимо просто уже надоело фамилии менять)
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SGambler
Лол тот самый Касанганай, которого Бакли нокаутировал легендарным нокаутом, стал чемпионом и выиграл миллион долларов. Ну и кто теперь круче? Середняк Бакли, который получает максимум 100к или чемп Импе с миллионом?😎
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Мага осторожный
Ответ SGambler
Я бы тоже эту оставил, Кормильцева тоже довольно забавная, но Мохнаткина вне конкуренции, самая рофельная.
А можно взять двойную Кормильцева-Мохгаткина))
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