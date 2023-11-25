Финал PFL-2023: Гольцов и Мохнаткина проиграли титульные бои, Магомедкеримов стал чемпионом

В ночь на 25 ноября в Вашингтоне (округ Колумбия) проходит финальный турнир сезона 2023 года.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в легком весе между Клэем Коллардом (24-10) и Оливье Обен-Мерсье (20-5).

В соглавном бою за пояс в тяжелом весе подрались (32-8) и Ренан Феррейра (12-3). Гольцов проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Другие бои турнира:

Ларисса Пачеко (23-4) победила (11-4) единогласным решением судей в бою за титул в женском полулегком весе;

Магомед Магомедкеримов (34-6) победил Садибу Си (16-7-2) удушающим приемом в третьем раунде и завоевал титул в полусреднем весе;

Джошуа Сильвейра (12-2) проиграл Импе Касанганаю (15-3) единогласным решением судей в бою за титул в полутяжелом весе;

(16-1) победила Аспен Лэдд (11-5) единогласным решением судей;

Хесуса Пинедо (23-6-1) победил Габриэля Брагу (12-1) техническим нокаутом в третьем раунде и стал чемпионом в мужском полулегком весе.

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