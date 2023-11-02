Фахретдинов – о Махачеве в полусреднем весе UFC: «У него есть все шансы на титул»
Ринат Фахретдинов считает, что Махачев может стать чемпионом в полусреднем весе UFC.
«Как за брата, товарища и соотечественника, я буду очень за него рад. Уверен, что он выиграет этот титул в 77 кг.
Но как спортсмен этого дивизиона, я бы этого не хотел, потому что, когда у нас двойной чемпион, он должен и там, и там защищать пояса, иначе дивизион встанет и будет стоять на месте.
Как спортсмен, я бы не хотел, но, как товарищ, всегда буду за него рад. У него есть все шансы забрать этот пояс.
Я не вижу, чтобы Леон Эдвардс составил ему конкуренцию. Даже если выиграет Колби Ковингтон, ему будет непросто с Исламом», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.
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