Ковингтон – об Эдвардсе: «Главная проблема – появится ли он на UFC 296. Но я в любом случае буду коронован»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон сомневается, выйдет ли Леон Эдвардс на бой с ним.

«Самая большая проблема – появится ли Эдвардс или нет. Парень тут пускает нюни в сторонке, исполняет Карен [мем про стереотипную требовательную и конфликтную женщину]: «Ой, пожалейте меня, дайте мне еще год. Давайте я подожду еще год или два, прежде чем драться».

Что бы ни случилось, 17 декабря я буду коронован как неоспоримый чемпион мира. Будет ли это Эдвардс или следующий парень в очереди, для меня не имеет значения.

Я здесь для того, чтобы сделать лучший и крупнейший бизнес для UFC, компании, которую так люблю и в которой хочу быть до конца своих дней», – сказал бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон.

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1 комментарий

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zzzeeerrrooo
Интересный бой
У буков Леон небольшой фаворит
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