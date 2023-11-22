Петр Ян: «UFC 299 отлично подойдет для моего возвращения»
Петр Ян рассказал, когда проведет следующий поединок.
«UFC 299 отлично подойдет для моего возвращения», – написал Ян в социальных сетях.
Турнир пройдет в ночь на 10 марта 2024 года. Его возглавит титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.
В последний раз Ян выходил в октагон в марте-2023, когда разгромно проиграл Мерабу Двалишвили по очкам. Он идет на серии из трех поражений.
Петр Ян объявил о возвращении к тренировкам : «По-тихому вкатываемся. На 2024-й планы имеются»
Ван Дамм – Петру Яну: «Отличная техника, невероятное кардио. Великий чемпион!»
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