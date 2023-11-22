Петр Ян: «UFC 299 отлично подойдет для моего возвращения»

Петр Ян рассказал, когда проведет следующий поединок.

«UFC 299 отлично подойдет для моего возвращения», – написал Ян в социальных сетях.

Турнир пройдет в ночь на 10 марта 2024 года. Его возглавит титульный поединок между Шоном О’Мэлли и .

В последний раз Ян выходил в октагон в марте-2023, когда разгромно проиграл по очкам. Он идет на серии из трех поражений.

Петр Ян объявил о возвращении к тренировкам : «По-тихому вкатываемся. На 2024-й планы имеются»

Ван Дамм – Петру Яну: «Отличная техника, невероятное кардио. Великий чемпион!»