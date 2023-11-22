Петр Ян: «UFC 299 отлично подойдет для моего возвращения»

Теги UFC MMA Петр Ян UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Петр Ян рассказал, когда проведет следующий поединок.

«UFC 299 отлично подойдет для моего возвращения», – написал Ян в социальных сетях.

Турнир пройдет в ночь на 10 марта 2024 года. Его возглавит титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

В последний раз Ян выходил в октагон в марте-2023, когда разгромно проиграл Мерабу Двалишвили по очкам. Он идет на серии из трех поражений.

Петр Ян объявил о возвращении к тренировкам : «По-тихому вкатываемся. На 2024-й планы имеются»

Ван Дамм – Петру Яну: «Отличная техника, невероятное кардио. Великий чемпион!»

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3 комментария

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Andreir888
Всё , конечно, хорошо, но нужен ли там Петя?
+2
0
+2
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Ilovethisgame77
Петька опять отхватит по полной
0
0
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Тёма Тёма
«Для окончания карьеры» - он хотел сказать?)
0
0
0
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