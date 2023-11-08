Ван Дамм – Петру Яну: «Отличная техника, невероятное кардио. Великий чемпион!»

Теги UFC MMA Жан-Клод Ван Дамм Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Жан-Клод Ван Дамм обратился к Петру Яну.

«Привет, Петр! Петр Ян! Отличная техника, отличная скорость и невероятное кардио. Великий чемпион, прямо как и я. Крепко обнимаю», – сказал Ван Дамм на видео, опубликованном на официальной странице клуба «Архангел Михаил» в соцсетях.

В последний раз Ян дрался в марте, когда проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Он идет на серии из трех поражений подряд.

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7 комментариев

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SEVEN_
Самый крутой всё равно Чак Норис.
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mario-romario
Ага, особенно в последнем бою 😁
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Сергей Орлов
Ответ SEVEN_
Самый крутой всё равно Чак Норис.
Без Триветта он бы никого никогда не догнал)
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mario-romario
Ответ Дмитрий Николаеня
Спорт спортом, но после того как он на позициях украинских в камуфляже кричал слава украине, западло принимать все его даже позитивные высказывания. Как был нариком, так им и остался.
Почему это?
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