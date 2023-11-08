Жан-Клод Ван Дамм обратился к Петру Яну.

«Привет, Петр! ! Отличная техника, отличная скорость и невероятное кардио. Великий чемпион, прямо как и я. Крепко обнимаю», – сказал Ван Дамм на видео, опубликованном на официальной странице клуба «Архангел Михаил» в соцсетях.

В последний раз Ян дрался в марте, когда проиграл единогласным решением судей. Он идет на серии из трех поражений подряд.

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