Петр Ян объявил о возвращении к тренировкам : «По-тихому вкатываемся. На 2024-й планы имеются»

Теги UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян заявил, что планирует вернуться к боям в следующем году.

«По-тихому вкатываемся. На 2024 планы имеются», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.

В последний раз Ян дрался с Мерабом Двалишвили в марте 2023 года, проиграв единогласным решением судей.

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5 комментариев

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Максим Дружинин
ждём комментариев "надо Петру в Дагестан ехать ,подтянуть борьбу"
+4
0
+4
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MaitreML
надо Петру в Дагестан ехать,подтянуть борьбу
+3
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+3
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Мяти
Петру бы в Дагестан, борьбу подтянуть
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OKUZ
Ответ Максим Дружинин
ждём комментариев "надо Петру в Дагестан ехать ,подтянуть борьбу"
Надо Петру в Дагестан ехать, подтянуть борьбу 😁
0
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Isa Babaev
Ответ MaitreML
надо Петру в Дагестан ехать,подтянуть борьбу
Это так не работает
0
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