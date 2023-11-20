Петр Ян объявил о возвращении к тренировкам : «По-тихому вкатываемся. На 2024-й планы имеются»

Петр Ян заявил, что планирует вернуться к боям в следующем году.

«По-тихому вкатываемся. На 2024 планы имеются», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.

В последний раз Ян дрался с Мерабом Двалишвили в марте 2023 года, проиграв единогласным решением судей.

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