Немков – о бое с Нганну: «Пока рано визуализировать, надо сил поднабрать»
Вадим Немков заявил, что не думает о бое с Фрэнсисом Нганну.
«Бой с Нганну? Да пока рано визуализировать. Надо силы поднабрать, чтобы против этой силы было комфортно работать.
Планирую качественно набрать вес: не выйти с обвисшими боками и пузом. Хотел в атлетической форме остаться», – сказал бывший чемпион Bellator Вадим Немков.
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