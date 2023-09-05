Немков – о бое с Нганну: «Пока рано визуализировать, надо сил поднабрать»

Теги тяжелый вес (MMA) Bellator Фрэнсис Нганну Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что не думает о бое с Фрэнсисом Нганну.

«Бой с Нганну? Да пока рано визуализировать. Надо силы поднабрать, чтобы против этой силы было комфортно работать.

Планирую качественно набрать вес: не выйти с обвисшими боками и пузом. Хотел в атлетической форме остаться», – сказал бывший чемпион Bellator Вадим Немков.

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3 комментария

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mario-romario
Да лан, через 5 лет когда на пенсию выйдет, тогда самое то для немкова 😀
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Сергей
Зачем здесь слово Визуализировать?
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