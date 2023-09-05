Немков – о бое с Нганну: «Пока рано визуализировать, надо сил поднабрать»

Вадим Немков заявил, что не думает о бое с Фрэнсисом Нганну.

«Бой с ? Да пока рано визуализировать. Надо силы поднабрать, чтобы против этой силы было комфортно работать.

Планирую качественно набрать вес: не выйти с обвисшими боками и пузом. Хотел в атлетической форме остаться», – сказал бывший чемпион Bellator Вадим Немков.

Немков – о первом бое в тяжелом весе Bellator: «Хочу подраться с победителем боя Бейдер – Васселл»