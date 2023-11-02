Менеджер назвал условие, при котором Усик примет перенос боя с Фьюри: «Если Тайсон травмирован, то должен пройти медицинские тесты»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Усика потребовал доказательств травмы Тайсона Фьюри.

«В контракте есть дата, но ладно вам, мы же разумные люди. Если Фьюри травмирован и не может драться, то такое может случиться с каждым.

Все должно быть сделано правильно. Если есть травма, то нужны медицинские тесты, которые это подтвердят. Тогда все нормально.

Если они не хотят драться и рисковать, если Фьюри слаб, то перенос не кажется нам разумным. Какая разница, проигрываешь ты в декабре, январе или феврале?» – сказал менеджер Александра Усика Александр Красюк.

Красюк – о переносе боя Усика и Фьюри: «Если Тайсон сбежит, то потеряет еще пару миллионов фанатов»

Менеджер Усика – о форме Фьюри в бою с Нганну: «Драться с таким Тайсоном – грех для Александра, он нам нужен на пике»

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4 комментария

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gosha7202@mail.ru
Симпатии есть к обоим, но если Фьюри опять заявит, что Усик сливается, то будет 🤡
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Артем Иванов
Раздухарился Саня, почуял кровь ) неужели ему самому не охота с подготовленным Фьюри провести бой
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AVKU
Манагер разошёлся. Если Уорен решит перенести бой, значит он его перенесёт. Больше денег, чем бой с Фьюри, ни один бой Усику не принесёт. Кассу делает Тайсон, а Уорен собирает деньги. Красюк может только разговаривать.
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Bembi14
Ответ Артем Иванов
Раздухарился Саня, почуял кровь ) неужели ему самому не охота с подготовленным Фьюри провести бой
второго шанса может и не быть. С таким трудом подписывали бой, нельзя упускать
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