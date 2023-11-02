Менеджер назвал условие, при котором Усик примет перенос боя с Фьюри: «Если Тайсон травмирован, то должен пройти медицинские тесты»

Менеджер Александра Усика потребовал доказательств травмы Тайсона Фьюри.

«В контракте есть дата, но ладно вам, мы же разумные люди. Если Фьюри травмирован и не может драться, то такое может случиться с каждым.

Все должно быть сделано правильно. Если есть травма, то нужны медицинские тесты, которые это подтвердят. Тогда все нормально.

Если они не хотят драться и рисковать, если Фьюри слаб, то перенос не кажется нам разумным. Какая разница, проигрываешь ты в декабре, январе или феврале?» – сказал менеджер Александра Усика Александр Красюк.

Красюк – о переносе боя Усика и Фьюри: «Если Тайсон сбежит, то потеряет еще пару миллионов фанатов»

Менеджер Усика – о форме Фьюри в бою с Нганну: «Драться с таким Тайсоном – грех для Александра, он нам нужен на пике»