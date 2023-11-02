Менеджер Усика – о форме Фьюри в бою с Нганну: «Драться с таким Тайсоном – грех для Александра, он нам нужен на пике»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк заявил, что Усик хочет драться с Фьюри в его лучшей форме.

«Фьюри не отнесся всерьез к Нганну. Его выступление в бою с Фрэнсисом не говорит ничего для Александра Усика.

Эта версия Фьюри – не та, что мы хотим победить. Нам нужен другой Тайсон. Мы хотим, чтобы он поработал, отдохнул и вернулся на свой пик. Драться с тем, кто выступал против Нганну – грех», – сказал менеджер Александра Усика Александр Красюк.

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4 комментария

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Abraham
Не знал, что Красюк тоже собирается драться
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Boov
Отвага и глупость
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