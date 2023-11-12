Вадим Немков: «Ситуация с Bellator напрягает. Если промоушен закроют, то в приоритете будет UFC»

Теги UFC MMA Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков допустил переход в UFC, если Bellator продадут.

«Если честно, ситуация с Bellator в тупик какой-то ставит, напрягает. Раньше, когда Bellator нормально функционировал, они в конце года планировали турниры до марта месяца, до апреля. А сейчас ты понимаешь, что ничего не понимаешь. От этого тяжело и тренироваться – нет ясности в каком ритме работать.

Сейчас провожу по две тренировки, хочу набрать хорошую форму и потом делать себе перерывы, отдыхи.

Встает ли вопрос о UFC более остро в связи с этими новостями? Если Bellator совсем закроют, то, думаю, в приоритете будет UFC. Там уже будем смотреть не на деньги, все же меня хотят увидеть в UFC. Хотел бы там подраться. Но пока я в Bellator, неизвестно что будет дальше», – заявил чемпион Bellator Вадим Немков.

Напомним, что в последнем бою Немков единогласным решением судей победил Йоэля Ромеро. Бой состоялся в июне на турнире Bellator 297.

Павлович – о шансах Немкова в тяжелом весе: «Вадим – крепкий парень, его удары сокрушают соперников»

Анкалаев – о Немкове: «Вадим – крупный парень. У него есть шансы на титул в тяжелом весе»

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4 комментария

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dreamstep
Давно бы уже был в ЮФС если б захотел. Но в команде Федора принято выбирать деньги. Поэтому если ПФЛ предложит больше, Вадим туда пойдет, как учитель завещал.
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Bayern Munich
В полутяжах есть Анкалаев и Крылов ещё и Мурзаканов, в тяжах Волков и Павлович. Если к ним ещё и Немков присоединиться то к концу следующего года один хотябы из них обязан забрать титул
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Bayern Munich
Ответ dreamstep
Давно бы уже был в ЮФС если б захотел. Но в команде Федора принято выбирать деньги. Поэтому если ПФЛ предложит больше, Вадим туда пойдет, как учитель завещал.
Как раз PFL приобрели Саудовский какой-то фонд и вполне возможно они скоро составят конкуренцию там уже есть Нганну, Брансон(поднялся в полутяжи, может быть реанимирует карьеру) и Сантос, правду говоря все возрастные, но в будущем кто знает может быть она станет конкурентом UFC
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