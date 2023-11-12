Вадим Немков: «Ситуация с Bellator напрягает. Если промоушен закроют, то в приоритете будет UFC»

Вадим Немков допустил переход в UFC, если Bellator продадут.

«Если честно, ситуация с Bellator в тупик какой-то ставит, напрягает. Раньше, когда Bellator нормально функционировал, они в конце года планировали турниры до марта месяца, до апреля. А сейчас ты понимаешь, что ничего не понимаешь. От этого тяжело и тренироваться – нет ясности в каком ритме работать.

Сейчас провожу по две тренировки, хочу набрать хорошую форму и потом делать себе перерывы, отдыхи.

Встает ли вопрос о UFC более остро в связи с этими новостями? Если Bellator совсем закроют, то, думаю, в приоритете будет UFC. Там уже будем смотреть не на деньги, все же меня хотят увидеть в UFC. Хотел бы там подраться. Но пока я в Bellator, неизвестно что будет дальше», – заявил чемпион Bellator Вадим Немков.

Напомним, что в последнем бою Немков единогласным решением судей победил Йоэля Ромеро. Бой состоялся в июне на турнире Bellator 297.

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