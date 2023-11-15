Диллон Дэнис: «Я закончил с боями. Люблю вас всех»

Теги MMA Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

Диллон Дэнис объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я закончил с боями. Ухожу в отставку. Люблю вас всех», – написал Дэнис в социальных сетях.

В октябре боец дебютировал в профессиональном боксе, проиграв Логану Полу дисквалификацией за неспортивное поведение в ринге. На его счету две победы в ММА – обе добыты под эгидой Bellator.

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Диллон Дэнис написал, что «рулит Лондоном», Мокаев ему ответил: «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить?»

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5 комментариев

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Ojer
Успел подраться с Хабибом, ноль в графе поражений в мма, уходит на пике, легенда.
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dimpa
Пособие на тему, как с позором закончить то, чего собственно и не начинал.
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Максим Дружинин
Скатертью дорога
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Рама Рагимханов
Для меня он в первую очередь клоун. Бойцом никогда не считал его.
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Руслан Ганбаров
В ЮФС на должности специалист по вентиляции лучше условия предложили.

P. S а так красава, построил карьеру на боях и заработал денег получив урона меньше Хабиба
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