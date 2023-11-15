Диллон Дэнис: «Я закончил с боями. Люблю вас всех»

Диллон Дэнис объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я закончил с боями. Ухожу в отставку. Люблю вас всех», – написал в социальных сетях.

В октябре боец дебютировал в профессиональном боксе, проиграв дисквалификацией за неспортивное поведение в ринге. На его счету две победы в ММА – обе добыты под эгидой Bellator.

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