Диллон Дэнис: «Я закончил с боями. Люблю вас всех»
Диллон Дэнис объявил о завершении спортивной карьеры.
«Я закончил с боями. Ухожу в отставку. Люблю вас всех», – написал Дэнис в социальных сетях.
В октябре боец дебютировал в профессиональном боксе, проиграв Логану Полу дисквалификацией за неспортивное поведение в ринге. На его счету две победы в ММА – обе добыты под эгидой Bellator.
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